Teen Drives Her Car Into A Lake After Passing Out From Donating Blood

A 19-year-old in northern California named Mary Robertson donated blood and ended up passing out in her car on the way home, which landed her in the middle of a lake.

<iframe src="https://w3.cdn.anvato.net/player/prod/v3/anvload.html?key=eyJtIjoiTElOIiwidiI6IjY0NzI4OTUiLCJhbnZhY2siOiJxMjYxWEFtZzhnTW1aQzFwN2JJOVZTWW1PMWt5UG1NQiIsInNoYXJlTGluayI6Imh0dHBzOi8vZm94NDAuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9hZnRlci1naXZpbmctYmxvb2QtbWFyeXN2aWxsZS0xOS15ZWFyLW9sZC1wYXNzZXMtb3V0LXdoaWxlLWRyaXZpbmctaG9tZS1jcmFzaGVzLWludG8tbGFrZS8iLCJwbHVnaW5zIjp7ImNvbXNjb3JlIjp7ImNsaWVudElkIjoiNjAzNjQzOSIsImMzIjoiZm94NDAuY29tIiwic2NyaXB0IjoiLy93My5jZG4uYW52YXRvLm5ldC9wbGF5ZXIvcHJvZC92My9wbHVnaW5zL2NvbXNjb3JlL2NvbXNjb3JlcGx1Z2luLm1pbi5qcyIsInVzZURlcml2ZWRNZXRhZGF0YSI6dHJ1ZSwibWFwcGluZyI6eyJ2aWRlbyI6eyJjMyI6ImZveDQwLmNvbSIsIm5zX3N0X3N0Ijoia3R4bCIsIm5zX3N0X3B1IjoiTmV4c3RhciIsIm5zX3N0X2dlIjoiTG9jYWwgTmV3cyIsImNzX3VjZnIiOiIifSwiYWQiOnsiYzMiOiJmb3g0MC5jb20iLCJuc19zdF9zdCI6Imt0eGwiLCJuc19zdF9wdSI6Ik5leHN0YXIiLCJuc19zdF9nZSI6IkxvY2FsIE5ld3MiLCJjc191Y2ZyIjoiIn19fSwiZGZwIjp7ImNsaWVudFNpZGUiOnsiYWRUYWdVcmwiOiJodHRwczovL3B1YmFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9nYW1wYWQvYWRzP3N6PTF4MTAwMCZpdT0vNTY3OC9ueC5rdHhsL25ld3MvbG9jYWxfbmV3cyZpbXBsPXMmZ2RmcF9yZXE9MSZlbnY9dnAmb3V0cHV0PXZtYXAmdW52aWV3ZWRfcG9zaXRpb25fc3RhcnQ9MSZhZF9ydWxlPTEmZGVzY3JpcHRpb25fdXJsPWh0dHBzOi8vZm94NDAuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9hZnRlci1naXZpbmctYmxvb2QtbWFyeXN2aWxsZS0xOS15ZWFyLW9sZC1wYXNzZXMtb3V0LXdoaWxlLWRyaXZpbmctaG9tZS1jcmFzaGVzLWludG8tbGFrZS8mdmNvbnA9MiZwcGlkPTllZjUxMjAxLTQ4ZDEtNDk5OC04M2ZmLWExY2JlNTg2NmYxNSZjdXN0X3BhcmFtcz12aWQlM0Q2NDcyODk1JTI2Y21zaWQlM0Q4MTAzNDQlMjZwaWQlM0Q4MTAzNDQlMjZ2aWRjYXQlM0QlMkZuZXdzJTJGbG9jYWxfbmV3cyUyNmJvYl9jayUzRCU1QmJvYl9ja192YWwlNUQlMjZkX2NvZGUlM0QyMzMlMjZwbGF5ZXJ3aWR0aCUzRDg3NiUyNnBsYXllcmhlaWdodCUzRDQ5MyUyNmFtem5iaWQlM0R2XzFiaWswemslMjZhbXpuaWlkJTNESWstYjRVNHQzNlVJWUplc3ZSaXhUeUlBQUFGNGZXaGtOZ0VBQUExU0JOci1jN1ElMjZhbXpucCUzRDFnc2NiOWMifX0sIm5pZWxzZW4iOnsiYXBpZCI6IlBDQ0Y1OUVEMC1GMjY5LTRDMEMtOTA5QS0yOUJGOTQ3QTY4QTMiLCJzZmNvZGUiOiJkY3IiLCJ0eXBlIjoiZGNyIiwiYXBuIjoiQW52YXRvIiwiZW52aXJvbm1lbnQiOiJwcm9kdWN0aW9uIiwidXNlRGVyaXZlZE1ldGFkYXRhIjp0cnVlLCJtYXBwaW5nIjp7ImFkbG9hZHR5cGUiOjIsImFkTW9kZWwiOjJ9fSwiZ29vZ2xlQW5hbHl0aWNzIjp7InRyYWNraW5nSWQiOiJVQS0zNDEzMzg4NC04IiwiZXZlbnRzIjp7IkFEX1NUQVJURUQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby1BZCIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19TVEFSVEVEIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tUGxheSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19GSVJTVF9RVUFSVElMRSI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLTI1JSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19NSURfUE9JTlQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby01MCUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fVEhJUkRfUVVBUlRJTEUiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby03NSUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fQ09NUExFVEVEIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tMTAwJSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJVU0VSX1BBVVNFIjp7ImFsaWFzIjoiUGF1c2UiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVVNFUl9SRVNVTUUiOnsiYWxpYXMiOiJSZXN1bWUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifX19LCJoZWFsdGhBbmFseXRpY3MiOnt9fSwiaHRtbDUiOnRydWUsInRva2VuIjoiZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV5SjJhV1FpT2lJMk5EY3lPRGsxSWl3aWFYTnpJam9pY1RJMk1WaEJiV2M0WjAxdFdrTXhjRGRpU1RsV1UxbHRUekZyZVZCdFRVSWlMQ0psZUhBaU9qRTJNVGN3TVRRME56VjkuNkhIS25vSW82ZWJnN2hQTGNDbk1WeUd5dmFiYnRNeTBjZGduU3ByU3FTTSJ9" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Source: <a href="https://fox40.com/news/local-news/after-giving-blood-marysville-19-year-old-passes-out-while-driving-home-crashes-into-lake/">FOX 40</a>