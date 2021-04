Farmer Builds 250-Foot-Long ‘Poop Wall’ Because He Hates His Neighbors

A farmer in Michigan had a dispute with his neighbors, so he's been using his cows' manure to build a 250-foot-long wall of poop right on their property line. Police say they can't do anything about it because he's technically not breaking any laws.

Watch the show live every day, download the podcast and get access to Segment 17 with a Fancy Idiot membership!

<iframe src="https://w3.cdn.anvato.net/player/prod/v3/anvload.html?key=eyJtIjoiRVBGT1giLCJ2IjoiOTI2NjIyIiwiYW52YWNrIjoibDVRdzNkdzNkbVVqb2tNVWxVN1c2WUdUQkdLMmxROVIiLCJzaGFyZUxpbmsiOiJodHRwczovL3d3dy5mb3gyZGV0cm9pdC5jb20vbmV3cy9tYW4tYnVpbGRzLXBvb3Atd2FsbC1pbi13YXNodGVuYXctY291bnR5LWFmdGVyLWRpc3B1dGUtd2l0aC1uZWlnaGJvciIsInBsdWdpbnMiOnsiY3VzdG9tQ29tc2NvcmVQbHVnaW4iOnsiYzMiOiJGT1ggMiBEZXRyb2l0IiwiYzYiOiJmdHMiLCJzY3JpcHQiOiJodHRwczovL3N0YXRpYy5mb3h0di5jb20vc3RhdGljL29yaW9uL3NjcmlwdHMvY29yZS91dGlscy9jb21zY29yZS9DdXN0b21Db21zY29yZVBsdWdpbi5qcyIsInNkayI6Imh0dHBzOi8vc3RhdGljLmZveHR2LmNvbS9zdGF0aWMvb3Jpb24vc2NyaXB0cy9jb3JlL3V0aWxzL2NvbXNjb3JlL2NvbXNjb3JlLmpzIiwiY2xpZW50SWQiOiI2MDQyOTAxIiwibnNfc3Rfc3QiOiJXSkJLIiwidGl0bGUiOiJNaWNoaWdhbiBtYW4gYnVpbGRzIHdhbGwgb3V0IG9mIHBvb3AgYWZ0ZXIgZGlzcHV0ZSB3aXRoIG5laWdoYm9yIiwibnNfc3RfY2kiOiI5MjY2MjIifSwiY3VzdG9tU2VnbWVudFBsdWdpbiI6eyJzY3JpcHQiOiJodHRwczovL3N0YXRpYy5mb3h0di5jb20vc3RhdGljL29yaW9uL3NjcmlwdHMvY29yZS91dGlscy9DdXN0b21TZWdtZW50UGx1Z2luLmpzIiwicHJpbWFyeV9idXNpbmVzc191bml0IjoiZnRzIiwic2Vjb25kYXJ5X2J1c2luZXNzX3VuaXQiOiJ3amJrIiwiYXBwX25hbWUiOiJmb3gyZGV0cm9pdC5jb20iLCJhcHBfcGxhdGZvcm0iOiJ3ZWIiLCJhcHBfdmVyc2lvbiI6IjEuMC4wIiwic2VnbWVudElkIjoidW8yWW02RVUxNmpWVXlBNUx3WlpGVW81bTllRmJmMmciLCJwbGF5ZXJVbmlxdWVJZCI6InBsYXllci0xMzNkNTM2NC05YWQ0LTQyZDktYWQ0YS01Yjc2NDQ0MGI2MzAifSwiZGZwIjp7ImNsaWVudFNpZGUiOnsiYWRUYWdVcmwiOiJodHRwczovL3B1YmFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9nYW1wYWQvYWRzP2l1PS82Mzc5MDU2NC93amJrX2ZveDImZGVzY3JpcHRpb25fdXJsPVtwbGFjZWhvbGRlcl0mZW52PXZwJmltcGw9cyZjb3JyZWxhdG9yPSZ0ZmNkPTAmbnBhPTAmZ2RmcF9yZXE9MSZvdXRwdXQ9dmFzdCZzej0xMDAxeDEwMDEmdW52aWV3ZWRfcG9zaXRpb25fc3RhcnQ9MSZjbXNpZD0yNTQxMDM3JnZpZD05MjY2MjIiLCJrZXlWYWx1ZXMiOnsic3R5cGUiOlsibmV3cyJdLCJwdHlwZSI6InZpZGVvLWNsaXAiLCJjIjpbIm5ld3MiLCJtaSJdLCJkIjoid2ViIiwidXNfcHJpdmFjeSI6IjEtLS0ifX19LCJoZWFsdGhBbmFseXRpY3MiOnt9fSwiaHRtbDUiOnRydWUsImZvcm1hdCI6Im0zdTgiLCJ0b2tlbiI6ImV5SmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUlzSW5SNWNDSTZJa3BYVkNKOS5leUoyYVdRaU9pSTVNalkyTWpJaUxDSnBjM01pT2lKc05WRjNNMlIzTTJSdFZXcHZhMDFWYkZVM1Z6WlpSMVJDUjBzeWJGRTVVaUlzSW1WNGNDSTZNVFl4T1RZNU5EWTJPU3dpYVdGMElqb3hOakU1TmpreE1EWTVmUS5SNEE5Y19feW1qaEpGZ2MyY2d6UmRUYlNqMlhISUtrc2NEY0ZieUptTDVBIn0%3D" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Source: <a href="https://www.fox2detroit.com/news/man-builds-poop-wall-in-washtenaw-county-after-dispute-with-neighbor">FOX 2</a>