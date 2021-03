His First Arrest As A Rookie Police Officer Was A Public Pooper

Johnathan Garcia, a rookie cop in Detroit, made his first arrest this week after a guy was caught pooping in broad daylight in front of a church.

Source: <a href="https://www.fox2detroit.com/news/riverview-pooping-church-sidewalk">FOX 2</a>