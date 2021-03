A Couple Bought Their Dream Home, But The Seller Is Refusing To Move Out

In California, a couple bought their dream house for $560,000 but they still can't move in. All because the previous owner refuses to move out because of a COVID-19 eviction ban loophole.

Source: <a href="https://www.foxla.com/news/couple-buys-riverside-dream-home-but-seller-refuses-to-move-out-in-eviction-moratorium-loophole">FOX 11</a>