His Restaurant Was Broken Into, And Now He’s Offering The Thief A Job

Someone broke into a restaurant in Augusta, Georgia on Saturday and stole the register. But instead of pressing charges, the owner wants to give him a job if he comes forward.

Watch the show live every day, download the podcast and get access to Segment 17 with a Fancy Idiot membership!

<iframe src="https://w3.cdn.anvato.net/player/prod/v3/anvload.html?key=eyJtIjoiTElOIiwidiI6IjY1MDAxMTMiLCJhbnZhY2siOiJqcGFFTDRscjdlM3praG9QTEpGakpVemVQdjBROTJEeCIsInNoYXJlTGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LndqYmYuY29tL25ld3MvcmVzdGFyYXVudC1vd25lci1naXZpbmctc3RvcmUtcm9iYmVyLWEtc2Vjb25kLWNoYW5jZS8iLCJwbHVnaW5zIjp7ImNvbXNjb3JlIjp7ImNsaWVudElkIjoiNjAzNjQzOSIsImMzIjoid2piZi5jb20iLCJzY3JpcHQiOiIvL3czLmNkbi5hbnZhdG8ubmV0L3BsYXllci9wcm9kL3YzL3BsdWdpbnMvY29tc2NvcmUvY29tc2NvcmVwbHVnaW4ubWluLmpzIiwidXNlRGVyaXZlZE1ldGFkYXRhIjp0cnVlLCJtYXBwaW5nIjp7InZpZGVvIjp7ImMzIjoid2piZi5jb20iLCJuc19zdF9zdCI6IndqYmYiLCJuc19zdF9wdSI6Ik5leHN0YXIiLCJuc19zdF9nZSI6Ik5ld3MsTmV3cyxUb3AgVmlkZW9zIiwiY3NfdWNmciI6IiJ9LCJhZCI6eyJjMyI6IndqYmYuY29tIiwibnNfc3Rfc3QiOiJ3amJmIiwibnNfc3RfcHUiOiJOZXhzdGFyIiwibnNfc3RfZ2UiOiJOZXdzLE5ld3MsVG9wIFZpZGVvcyIsImNzX3VjZnIiOiIifX19LCJkZnAiOnsiY2xpZW50U2lkZSI6eyJhZFRhZ1VybCI6Imh0dHBzOi8vcHViYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L2dhbXBhZC9hZHM%2Fc3o9MXgxMDAwJml1PS81Njc4L21nLndqYmYvbmV3cyZpbXBsPXMmZ2RmcF9yZXE9MSZlbnY9dnAmb3V0cHV0PXZtYXAmdW52aWV3ZWRfcG9zaXRpb25fc3RhcnQ9MSZhZF9ydWxlPTEmZGVzY3JpcHRpb25fdXJsPWh0dHBzOi8vd3d3LndqYmYuY29tL25ld3MvcmVzdGFyYXVudC1vd25lci1naXZpbmctc3RvcmUtcm9iYmVyLWEtc2Vjb25kLWNoYW5jZS8mdmNvbnA9MiZjdXN0X3BhcmFtcz12aWQlM0Q2NTAwMTEzJTI2Y21zaWQlM0Q4MDA2NjIlMjZwaWQlM0Q4MDA2NjIlMjZ2aWRjYXQlM0QlMkZuZXdzJTI2Ym9iX2NrJTNEJTVCYm9iX2NrX3ZhbCU1RCUyNmRfY29kZSUzRDIzNiUyQzIzMyUyNnBsYXllcndpZHRoJTNEODc2JTI2cGxheWVyaGVpZ2h0JTNENDkzIn19LCJnb29nbGVBbmFseXRpY3MiOnsidHJhY2tpbmdJZCI6IlVBLTYwMDg4OTUyLTE3IiwiZXZlbnRzIjp7IkFEX1NUQVJURUQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby1BZCIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19TVEFSVEVEIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tUGxheSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19GSVJTVF9RVUFSVElMRSI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLTI1JSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19NSURfUE9JTlQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby01MCUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fVEhJUkRfUVVBUlRJTEUiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby03NSUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fQ09NUExFVEVEIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tMTAwJSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJVU0VSX1BBVVNFIjp7ImFsaWFzIjoiUGF1c2UiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVVNFUl9SRVNVTUUiOnsiYWxpYXMiOiJSZXN1bWUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifX19LCJoZWFsdGhBbmFseXRpY3MiOnt9fSwiaHRtbDUiOnRydWUsInRva2VuIjoiZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV5SjJhV1FpT2lJMk5UQXdNVEV6SWl3aWFYTnpJam9pYW5CaFJVdzBiSEkzWlRONmEyaHZVRXhLUm1wS1ZYcGxVSFl3VVRreVJIZ2lMQ0psZUhBaU9qRTJNVGMzTURnNU9USjkuYk5BWkRYd2w0b05UU1JISmhvVnpIT3AwYUtVVWtCaG5lc0dBMkxCcVotQSJ9" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Source: <a href="https://www.wjbf.com/news/restaraunt-owner-giving-store-robber-a-second-chance/">WJBF</a>