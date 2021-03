Grocery Store Employee Springs Into Action To Save A Baby In A Runaway Cart

Ben Mazur saved a baby's life the other day when he was corralling carts outside his grocery store - he saw a runaway cart with a baby inside and immediately sprinted after it.

<iframe src="https://w3.cdn.anvato.net/player/prod/v3/anvload.html?key=eyJtIjoiTElOIiwidiI6IjY0NzU0MjkiLCJhbnZhY2siOiJ2V3hKMFFQRThQb3FZaWdMMXhTeFppNTkwYm5BTjZiUiIsInNoYXJlTGluayI6Imh0dHBzOi8vZm94Mm5vdy5jb20vbmV3cy9zY2hudWNrcy1lbXBsb3llZS1zYXZlcy1iYWJ5cy1saWZlLWluLXJ1bmF3YXktc2hvcHBpbmctY2FydC8iLCJwbHVnaW5zIjp7ImNvbXNjb3JlIjp7ImNsaWVudElkIjoiNjAzNjQzOSIsImMzIjoiZm94Mm5vdy5jb20iLCJzY3JpcHQiOiIvL3czLmNkbi5hbnZhdG8ubmV0L3BsYXllci9wcm9kL3YzL3BsdWdpbnMvY29tc2NvcmUvY29tc2NvcmVwbHVnaW4ubWluLmpzIiwidXNlRGVyaXZlZE1ldGFkYXRhIjp0cnVlLCJtYXBwaW5nIjp7InZpZGVvIjp7ImMzIjoiZm94Mm5vdy5jb20iLCJuc19zdF9zdCI6Imt0dmkiLCJuc19zdF9wdSI6Ik5leHN0YXIiLCJuc19zdF9nZSI6IkxvY2FsIE5ld3MiLCJjc191Y2ZyIjoiIn0sImFkIjp7ImMzIjoiZm94Mm5vdy5jb20iLCJuc19zdF9zdCI6Imt0dmkiLCJuc19zdF9wdSI6Ik5leHN0YXIiLCJuc19zdF9nZSI6IkxvY2FsIE5ld3MiLCJjc191Y2ZyIjoiIn19fSwiZGZwIjp7ImNsaWVudFNpZGUiOnsiYWRUYWdVcmwiOiJodHRwczovL3B1YmFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9nYW1wYWQvYWRzP3N6PTF4MTAwMCZpdT0vNTY3OC9ueC5rdHZpL25ld3MmaW1wbD1zJmdkZnBfcmVxPTEmZW52PXZwJm91dHB1dD12bWFwJnVudmlld2VkX3Bvc2l0aW9uX3N0YXJ0PTEmYWRfcnVsZT0xJmRlc2NyaXB0aW9uX3VybD1odHRwczovL2ZveDJub3cuY29tL25ld3Mvc2NobnVja3MtZW1wbG95ZWUtc2F2ZXMtYmFieXMtbGlmZS1pbi1ydW5hd2F5LXNob3BwaW5nLWNhcnQvJnZjb25wPTImcHBpZD05ZWY1MTIwMS00OGQxLTQ5OTgtODNmZi1hMWNiZTU4NjZmMTUmY3VzdF9wYXJhbXM9dmlkJTNENjQ3NTQyOSUyNmNtc2lkJTNEMTY5MTA4MCUyNnBpZCUzRDE2OTEwODAlMjZ2aWRjYXQlM0QlMkZuZXdzJTI2Ym9iX2NrJTNEJTVCYm9iX2NrX3ZhbCU1RCUyNmRfY29kZSUzRDIzNSUyQzIxNyUyQzE2NSUyQzIxOCUyQzIxOSUyQzIyNyUyQzIzOCUyQzIyOCUyQzIzNCUyQzIyNiUyQzIzNiUyQzE4OSUyQzIzMiUyQzIzMyUyNnBsYXllcndpZHRoJTNEODc2JTI2cGxheWVyaGVpZ2h0JTNENDkzJTI2YW16bmJpZCUzRHZfeXIycGRzJTI2YW16bmlpZCUzRElsRGxDWGYtX054QXRhcV90eEk3aktvQUFBRjRoOGIxc2dFQUFBMVNCSUs1YW5VJTI2YW16bnAlM0QxM2d2c3cwIn19LCJuaWVsc2VuIjp7ImFwaWQiOiJQOTRCRDE3QzAtMjY0RS00N0I4LUExODUtRjUzQzlEQ0NEREMxIiwic2Zjb2RlIjoiZGNyIiwidHlwZSI6ImRjciIsImFwbiI6IkFudmF0byIsImVudmlyb25tZW50IjoicHJvZHVjdGlvbiIsInVzZURlcml2ZWRNZXRhZGF0YSI6dHJ1ZSwibWFwcGluZyI6eyJhZGxvYWR0eXBlIjoyLCJhZE1vZGVsIjoyfX0sImdvb2dsZUFuYWx5dGljcyI6eyJ0cmFja2luZ0lkIjoiVUEtMjcwMTk1NzMtMSIsImV2ZW50cyI6eyJBRF9TVEFSVEVEIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tQWQiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fU1RBUlRFRCI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLVBsYXkiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fRklSU1RfUVVBUlRJTEUiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby0yNSUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fTUlEX1BPSU5UIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tNTAlIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn0sIlZJREVPX1RISVJEX1FVQVJUSUxFIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tNzUlIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn0sIlZJREVPX0NPTVBMRVRFRCI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLTEwMCUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVVNFUl9QQVVTRSI6eyJhbGlhcyI6IlBhdXNlIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn0sIlVTRVJfUkVTVU1FIjp7ImFsaWFzIjoiUmVzdW1lIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn19fSwiaGVhbHRoQW5hbHl0aWNzIjp7fX0sImh0bWw1Ijp0cnVlLCJ0b2tlbiI6ImV5SjBlWEFpT2lKS1YxUWlMQ0poYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUoyYVdRaU9pSTJORGMxTkRJNUlpd2lhWE56SWpvaWRsZDRTakJSVUVVNFVHOXhXV2xuVERGNFUzaGFhVFU1TUdKdVFVNDJZbElpTENKbGVIQWlPakUyTVRjeE9EYzNNREo5LklhdjYtd1NYUnJnd2F6WnBCRjBGQzdUdEhDd1I2U2FtQkRtZWJ1cmlxd00ifQ%3D%3D" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Source: <a href="https://fox2now.com/news/schnucks-employee-saves-babys-life-in-runaway-shopping-cart/">FOX 2 Now</a>