Look At The Full List Of New York State Freshwater Fishing Records

After seeing one record recently broken, who holds the other records for the wide list of catchable fish in New York State?

NYS Department of Environmental Conservation NYS Department of Environmental Conservation loading...

New York is home to some of the best lakes, rivers, and waterbeds for fishing in the United States. There have certainly been some big fish caught over the years, some records that have stood for years and others that were just recently beaten.

Here's a list of all the current record holders for biggest fish caught in New York State.

Anguilla anguilla / Anguille europeenne / Eel Michel VIARD loading...

American Eel

7lb. 14oz. - Larry Manino

Cayuga Lake, Seneca Co. - 7/25/1984

American Shad

9 lb. 4 oz. - 28 - Robert Kubica

Hudson River, Albany Co. - 5/9/2007

Photo by John Cameron on Unsplash Photo by John Cameron on Unsplash loading...

Atlantic Salmon

24 lb. 15 oz. - 35 - Mike Dandino

Lake Ontario, Wayne Co. - 4/5/1997

Black Bullhead

7 lb. 7 oz. - 26 - Kevin Kelly

Mill Pond, Nassau Co. - 8/25/1993

Black Crappie

4 lb. 1 oz. - 18.5 - William Wightman

Lake Flavia, Cattaraugus Co. - 5/6/2018

Bluegill

2 lb. 8 oz. - 12 - Devin VanZandt

Kohlbach Pond, Broome Co. - 8/3/1992

Bowfin

13 lb. 8 oz. - 30.5 - Chase Soptelean

Yanty Creek, Monroe Co. - 6/13/2021

Photo by Brian Yurasits on Unsplash Photo by Brian Yurasits on Unsplash loading...

Brook Trout

6 lb. 0 oz. - 22.6 - Richard Beauchamp

Silver Lake Wilderness Area, Hamilton Co. - 5/16/2013

Brown Bullhead

7 lb. 6 oz. - 22.2 - Glenn Collacuro

Lake Mahopac, Putnam Co. - 8/1/2009

Brown Trout

33 lb. 2 oz. - 38 - Tony Brown

Lake Ontario, Oswego Co. - 6/10/1997

Photo by Rick Wallace on Unsplash Photo by Rick Wallace on Unsplash loading...

Burbot

16 lb. 12 oz. - 34.75 - Terrance Colwell

Lake Ontario (Black River Bay), Jefferson Co. - 2/14/1991

Chain Pickerel

8 lb. 1 oz. - n/a - John Bosland

Toronto Reservoir, Sullivan Co. - 2/13/1965

Channel Catfish

35 lb. 12 oz. - 40 - Bailey Williams

Black River, Jefferson County - 5/8/2022

Chinook Salmon

47 lb. 13 oz. - 48 - Kurtis Killian

Salmon River, Oswego Co. - 9/7/1991

Cisco (Lake Herring)

5 lb. 7 oz. - n/a - Albert Baratto

Lake Lauderdale, Washington Co. - 1/25/1990

Coho Salmon

33 lb. 7 oz. - 41.9 - Stephen Sheets Jr.

Lake Ontario, Oswego Co. - 8/13/1998

A close-up of eye and mouth of a carp. Gold sight Ridofranz loading...

Common Carp

50 lb. 6 oz. - 44.5 - Charles Primeau Sr.

Tomhannock Reservoir, Rensselaer Co. - 5/12/1995

Fallfish

3 lb. 9 oz. - 19 - Jonathan McNamara

Susquehanna River, Tioga Co. - 4/15/2009

Freshwater Drum

36 lb. 0 oz. - 42.75 - Jason Bair

Oneida Lake, Oneida Co. - 6/16/2017

Largemouth bass Sablin loading...

Hybrid Striped Bass

15 lb. 5 oz. - 26.5 - Bryan Colley

Lake Waccabuc, Westchester Co. - 7/30/2004

Kokanee Salmon

3 lb. 6 oz. - 21.5 - Kenneth Shear

Boy Scouts Clear Pond, Franklin Co. - 6/14/2002

Lake Trout

41 lb. 8 oz. - 42.75 - Jesse Wykstra

Lake Erie, Chautauqua Co. - 8/9/2003

Lake Whitefish

10 lb. 8 oz. - 27.87 - Randolph Smith

Lake Pleasant, Hamilton Co. - 8/29/1995

Master angler fishing in all seasons Amy J Kamps loading...

Largemouth Bass

11 lb. 4 oz. - 25.5 - John Higbie

Buckhorn Lake, Otsego Co. - 9/11/1987

Longnose Gar

14 lb. 10 oz. - 52.25 - Michael Gatus

Lake Champlain, Washington Co. - 8/18/2018

Muskellunge

69 lb. 15 oz. - 64.5 - Arthur Lawton

St. Lawrence River, Jefferson Co. - 9/22/1957

Release of a pike back to water Jekurantodistaja loading...

Northern Pike

46 lb. 2 oz. - n/a - Peter Dubuc

Great Sacandaga Lake, Fulton Co. - 9/15/1940

Pink Salmon

4 lb. 15 oz. - n/a - Randy Nyberg

Lake Erie, Chautauqua Co. - 9/16/1985

Pumpkinseed

1 lb. 9 oz. - 11.5 - R. Kennard Mosher & Jordan Tontarski

Indian Lake, Hamilton Co. - 7/19/1994

Black River, Jefferson Co. - 1/26/2020

Wild fish caught in Idaho christiannafzger loading...

Rainbow Trout

31 lb. 3 oz. - 39 - Robert Wilson

Lake Ontario, Niagara Co. - 8/14/2004

Redfin Pickerel

2 lb. 1 oz. - n/a - Duane Gillespie

Lake Champlain, Essex Co. - 3/5/1989

Rock Bass

2 lb. 0 oz. - 14.5 - Jason Leusch

Port Bay (Lake Ontario), Wayne Co. - 5/24/2020

Sauger (Retired Record)

4 lb. 8 oz. - 22.19 - Darrin Schwenkbeck

Lower Niagara River, Niagara Co. - 9/30/1990

Shorthead Redhorse (Retired Record)

11 lb. 11 oz. - n/a - Joe Williams

Salmon River, Oswego Co. - 5/26/1996

bass fishing with Bass Pro Shops Crayfish stammphoto loading...

Smallmouth Bass

8 lb. 4 oz. - 20.5 - Andrew Kartesz and Patrick Hildenbrand

Lake Erie, Chautauqua Co. - 6/4/1995

St. Lawrence River, Jefferson Co. - 8/28/2016

Splake

13 lb. 8 oz. - 31 - Jonathan Simon

Limekiln Lake, Herkimer Co. - 6/27/2004

Striped Bass

60 lb. 0 oz. - 53 - Eric Lester

Hudson River, Orange Co. - 5/14/2014

Tiger Muskellunge

35 lb. 8 oz. - 50 - Brett Gofgosky

Tioughnioga River, Broome Co. - 5/25/1990

Portrait of huge walleye in angler hand Piter1977 loading...

Walleye

18 lb. 2 oz. - 32 - Brian Hartman

St. Lawrence River, St. Lawrence Co. - 5/5/2018

White Bass

3 lb. 8 oz. - 18 - Morgan Fonzi

Lower Niagara River, Niagara Co. - 5/6/2020

White Catfish

10 lb. 5 oz. - 25.5 - Joe Silicato

New Croton Reservoir, Westchester Co. - 5/17/1998

White Crappie

4 lb. 7 oz. - 19 - Roy Isaac

Sleepy Hollow Lake, Greene Co. - 8/21/2021

White Perch

3 lb. 1 oz. - 17.5 - Joseph Tansey

Lake Oscaletta, Westchester Co. - 9/21/1991

White Sucker

5 lb. 8 oz. - 24 - Joshua Wegner

Cold Brook, Steuben Co. - 4/14/2015

A lucky fisherman with a perch Sablin loading...

Yellow Perch

3 lb. 8 oz. - n/a - George Boice

Lake Erie, Erie Co. - 4/28/1982

Air-Breathing Fish That Eats Animals Found in Hudson Valley, New York An invasive fish from Asia that can live on land for days and uses its sharp teeth to eat animals has been spotted in the Hudson Valley and other parts of New York State.

Check Out Some of the Biggest Fish Ever Caught We're gonna need a bigger boat.

Photos: Massive Eagles Fight Over Fish on the Hudson

Best Fish Fry Spots in Buffalo and WNY The best places for a great fish fry in Buffalo and Western New York.