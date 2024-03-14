TikTok Ban: How Your Local Congress Members Voted
TikTok is one step closer to being banned in the U.S. following the U.S. House's approval of legislation on Wednesday.
The bill calls for TikTok to breakaway from its parent company, ByteDance, or be banned from app stores in the U.S. The company would have 180 days to take action. The issue was raised out of concerns regarding ByteDance being a Chinese-based company.
The measure, which had strong bipartisan support, was passed by a 352-65 Congressional vote. It will now move on to the U.S. Senate.
Here is a breakdown of how each Congress member voted.
|REP.
|PARTY
|STATE
|VOTE
|Adams
|Democratic
|YEA
|Aderholt
|Republican
|YEA
|Aguilar
|Democratic
|YEA
|Alford
|Republican
|YEA
|Allen
|Republican
|YEA
|Allred
|Democratic
|YEA
|Amo
|Democratic
|YEA
|Amodei
|Republican
|YEA
|Armstrong
|Republican
|YEA
|Arrington
|Republican
|YEA
|Auchincloss
|Democratic
|YEA
|Babin
|Republican
|YEA
|Bacon
|Republican
|YEA
|Baird
|Republican
|YEA
|Balderson
|Republican
|YEA
|Balint
|Democratic
|YEA
|Banks
|Republican
|YEA
|Barr
|Republican
|YEA
|Barragán
|Democratic
|YEA
|Bean (FL)
|Republican
|YEA
|Beatty
|Democratic
|YEA
|Bentz
|Republican
|YEA
|Bera
|Democratic
|YEA
|Bergman
|Republican
|YEA
|Beyer
|Democratic
|YEA
|Bice
|Republican
|YEA
|Biggs
|Republican
|NAY
|Bilirakis
|Republican
|YEA
|Bishop (GA)
|Democratic
|YEA
|Bishop (NC)
|Republican
|NAY
|Blumenauer
|Democratic
|YEA
|Blunt Rochester
|Democratic
|YEA
|Boebert
|Republican
|YEA
|Bonamici
|Democratic
|NAY
|Bost
|Republican
|YEA
|Bowman
|Democratic
|NAY
|Boyle (PA)
|Democratic
|NAY
|Brecheen
|Republican
|YEA
|Brown
|Democratic
|YEA
|Brownley
|Democratic
|YEA
|Buchanan
|Republican
|YEA
|Buck
|Republican
|YEA
|Bucshon
|Republican
|YEA
|Budzinski
|Democratic
|YEA
|Burchett
|Republican
|YEA
|Burgess
|Republican
|YEA
|Burlison
|Republican
|YEA
|Bush
|Democratic
|NAY
|Calvert
|Republican
|YEA
|Cammack
|Republican
|YEA
|Caraveo
|Democratic
|YEA
|Carbajal
|Democratic
|YEA
|Cárdenas
|Democratic
|YEA
|Carey
|Republican
|YEA
|Carl
|Republican
|YEA
|Carson
|Democratic
|YEA
|Carter (GA)
|Republican
|YEA
|Carter (LA)
|Democratic
|YEA
|Carter (TX)
|Republican
|YEA
|Cartwright
|Democratic
|YEA
|Casar
|Democratic
|NAY
|Case
|Democratic
|YEA
|Casten
|Democratic
|YEA
|Castor (FL)
|Democratic
|YEA
|Castro (TX)
|Democratic
|NAY
|Chavez-DeRemer
|Republican
|YEA
|Cherfilus-McCormick
|Democratic
|YEA
|Chu
|Democratic
|YEA
|Ciscomani
|Republican
|YEA
|Clark (MA)
|Democratic
|NAY
|Clarke (NY)
|Democratic
|YEA
|Cleaver
|Democratic
|YEA
|Cline
|Republican
|YEA
|Cloud
|Republican
|YEA
|Clyburn
|Democratic
|NAY
|Clyde
|Republican
|YEA
|Cohen
|Democratic
|YEA
|Cole
|Republican
|YEA
|Collins
|Republican
|YEA
|Comer
|Republican
|YEA
|Connolly
|Democratic
|NOT VOTING
|Correa
|Democratic
|YEA
|Costa
|Democratic
|YEA
|Courtney
|Democratic
|YEA
|Craig
|Democratic
|YEA
|Crane
|Republican
|YEA
|Crawford
|Republican
|YEA
|Crenshaw
|Republican
|YEA
|Crockett
|Democratic
|PRESENT
|Crow
|Democratic
|YEA
|Cuellar
|Democratic
|YEA
|Curtis
|Republican
|YEA
|D'Esposito
|Republican
|YEA
|Davids (KS)
|Democratic
|YEA
|Davidson
|Republican
|NAY
|Davis (IL)
|Democratic
|NOT VOTING
|Davis (NC)
|Democratic
|YEA
|De La Cruz
|Republican
|YEA
|Dean (PA)
|Democratic
|YEA
|DeGette
|Democratic
|YEA
|DeLauro
|Democratic
|YEA
|DelBene
|Democratic
|YEA
|Deluzio
|Democratic
|YEA
|DeSaulnier
|Democratic
|YEA
|DesJarlais
|Republican
|NOT VOTING
|Diaz-Balart
|Republican
|YEA
|Dingell
|Democratic
|YEA
|Doggett
|Democratic
|YEA
|Donalds
|Republican
|YEA
|Duarte
|Republican
|NAY
|Duncan
|Republican
|YEA
|Dunn (FL)
|Republican
|YEA
|Edwards
|Republican
|YEA
|Ellzey
|Republican
|YEA
|Emmer
|Republican
|YEA
|Escobar
|Democratic
|YEA
|Eshoo
|Democratic
|YEA
|Espaillat
|Democratic
|NAY
|Estes
|Republican
|YEA
|Evans
|Democratic
|YEA
|Ezell
|Republican
|YEA
|Fallon
|Republican
|YEA
|Feenstra
|Republican
|YEA
|Ferguson
|Republican
|YEA
|Finstad
|Republican
|YEA
|Fischbach
|Republican
|YEA
|Fitzgerald
|Republican
|YEA
|Fitzpatrick
|Republican
|YEA
|Fleischmann
|Republican
|YEA
|Fletcher
|Democratic
|YEA
|Flood
|Republican
|YEA
|Foster
|Democratic
|YEA
|Foushee
|Democratic
|YEA
|Foxx
|Republican
|YEA
|Frankel, Lois
|Democratic
|NOT VOTING
|Franklin, Scott
|Republican
|YEA
|Frost
|Democratic
|NAY
|Fry
|Republican
|YEA
|Fulcher
|Republican
|YEA
|Gaetz
|Republican
|NAY
|Gallagher
|Republican
|YEA
|Gallego
|Democratic
|NAY
|Garamendi
|Democratic
|YEA
|Garbarino
|Republican
|YEA
|García (IL)
|Democratic
|NAY
|Garcia (TX)
|Democratic
|YEA
|Garcia, Mike
|Republican
|YEA
|Garcia, Robert
|Democratic
|NAY
|Gimenez
|Republican
|YEA
|Golden (ME)
|Democratic
|YEA
|Goldman (NY)
|Democratic
|YEA
|Gomez
|Democratic
|NAY
|Gonzales, Tony
|Republican
|YEA
|Gonzalez, Vicente
|Democratic
|YEA
|Good (VA)
|Republican
|YEA
|Gooden (TX)
|Republican
|YEA
|Gosar
|Republican
|NOT VOTING
|Gottheimer
|Democratic
|YEA
|Granger
|Republican
|NOT VOTING
|Graves (LA)
|Republican
|YEA
|Graves (MO)
|Republican
|YEA
|Green (TN)
|Republican
|YEA
|Green, Al (TX)
|Democratic
|YEA
|Greene (GA)
|Republican
|NAY
|Griffith
|Republican
|YEA
|Grijalva
|Democratic
|NOT VOTING
|Grothman
|Republican
|YEA
|Guest
|Republican
|YEA
|Guthrie
|Republican
|YEA
|Hageman
|Republican
|YEA
|Harder (CA)
|Democratic
|NOT VOTING
|Harris
|Republican
|YEA
|Harshbarger
|Republican
|YEA
|Hayes
|Democratic
|NAY
|Hern
|Republican
|YEA
|Higgins (LA)
|Republican
|NAY
|Hill
|Republican
|YEA
|Himes
|Democratic
|NAY
|Hinson
|Republican
|YEA
|Horsford
|Democratic
|NAY
|Houchin
|Republican
|YEA
|Houlahan
|Democratic
|YEA
|Hoyer
|Democratic
|YEA
|Hoyle (OR)
|Democratic
|NAY
|Hudson
|Republican
|YEA
|Huffman
|Democratic
|YEA
|Huizenga
|Republican
|YEA
|Hunt
|Republican
|YEA
|Issa
|Republican
|YEA
|Ivey
|Democratic
|YEA
|Jackson (IL)
|Democratic
|NAY
|Jackson (NC)
|Democratic
|YEA
|Jackson (TX)
|Republican
|YEA
|Jackson Lee
|Democratic
|NAY
|Jacobs
|Democratic
|NAY
|James
|Republican
|YEA
|Jayapal
|Democratic
|NAY
|Jeffries
|Democratic
|YEA
|Johnson (GA)
|Democratic
|YEA
|Johnson (LA)
|Republican
|YEA
|Johnson (SD)
|Republican
|YEA
|Jordan
|Republican
|YEA
|Joyce (OH)
|Republican
|YEA
|Joyce (PA)
|Republican
|YEA
|Kamlager-Dove
|Democratic
|NAY
|Kaptur
|Democratic
|YEA
|Kean (NJ)
|Republican
|YEA
|Keating
|Democratic
|YEA
|Kelly (IL)
|Democratic
|YEA
|Kelly (MS)
|Republican
|YEA
|Kelly (PA)
|Republican
|YEA
|Khanna
|Democratic
|NAY
|Kiggans (VA)
|Republican
|YEA
|Kildee
|Democratic
|YEA
|Kiley
|Republican
|YEA
|Kilmer
|Democratic
|YEA
|Kim (CA)
|Republican
|YEA
|Kim (NJ)
|Democratic
|NOT VOTING
|Krishnamoorthi
|Democratic
|YEA
|Kuster
|Democratic
|YEA
|Kustoff
|Republican
|YEA
|LaHood
|Republican
|YEA
|LaLota
|Republican
|YEA
|LaMalfa
|Republican
|YEA
|Lamborn
|Republican
|YEA
|Landsman
|Democratic
|YEA
|Langworthy
|Republican
|YEA
|Larsen (WA)
|Democratic
|NAY
|Larson (CT)
|Democratic
|NAY
|Latta
|Republican
|YEA
|LaTurner
|Republican
|YEA
|Lawler
|Republican
|YEA
|Lee (CA)
|Democratic
|NAY
|Lee (FL)
|Republican
|YEA
|Lee (NV)
|Democratic
|YEA
|Lee (PA)
|Democratic
|NAY
|Leger Fernandez
|Democratic
|YEA
|Lesko
|Republican
|YEA
|Letlow
|Republican
|YEA
|Levin
|Democratic
|YEA
|Lieu
|Democratic
|YEA
|Lofgren
|Democratic
|NAY
|Loudermilk
|Republican
|YEA
|Lucas
|Republican
|YEA
|Luetkemeyer
|Republican
|YEA
|Luna
|Republican
|YEA
|Luttrell
|Republican
|YEA
|Lynch
|Democratic
|YEA
|Mace
|Republican
|NAY
|Magaziner
|Democratic
|YEA
|Malliotakis
|Republican
|YEA
|Maloy
|Republican
|YEA
|Mann
|Republican
|YEA
|Manning
|Democratic
|YEA
|Massie
|Republican
|NAY
|Mast
|Republican
|YEA
|Matsui
|Democratic
|YEA
|McBath
|Democratic
|YEA
|McCaul
|Republican
|YEA
|McClain
|Republican
|YEA
|McClellan
|Democratic
|YEA
|McClintock
|Republican
|NAY
|McCollum
|Democratic
|YEA
|McCormick
|Republican
|YEA
|McGarvey
|Democratic
|NAY
|McGovern
|Democratic
|NAY
|McHenry
|Republican
|YEA
|Meeks
|Democratic
|NAY
|Menendez
|Democratic
|YEA
|Meng
|Democratic
|NAY
|Meuser
|Republican
|YEA
|Mfume
|Democratic
|YEA
|Miller (IL)
|Republican
|YEA
|Miller (OH)
|Republican
|YEA
|Miller (WV)
|Republican
|YEA
|Miller-Meeks
|Republican
|YEA
|Mills
|Republican
|YEA
|Molinaro
|Republican
|YEA
|Moolenaar
|Republican
|YEA
|Mooney
|Republican
|NAY
|Moore (AL)
|Republican
|NAY
|Moore (UT)
|Republican
|YEA
|Moore (WI)
|Democratic
|NAY
|Moran
|Republican
|YEA
|Morelle
|Democratic
|YEA
|Moskowitz
|Democratic
|YEA
|Moulton
|Democratic
|YEA
|Mrvan
|Democratic
|YEA
|Mullin
|Democratic
|NAY
|Murphy
|Republican
|YEA
|Nadler
|Democratic
|NAY
|Napolitano
|Democratic
|YEA
|Neal
|Democratic
|NAY
|Neguse
|Democratic
|YEA
|Nehls
|Republican
|YEA
|Newhouse
|Republican
|YEA
|Nickel
|Democratic
|YEA
|Norcross
|Democratic
|YEA
|Norman
|Republican
|YEA
|Nunn (IA)
|Republican
|YEA
|Obernolte
|Republican
|YEA
|Ocasio-Cortez
|Democratic
|NAY
|Ogles
|Republican
|NOT VOTING
|Omar
|Democratic
|NAY
|Owens
|Republican
|YEA
|Pallone
|Democratic
|YEA
|Palmer
|Republican
|YEA
|Panetta
|Democratic
|YEA
|Pappas
|Democratic
|YEA
|Pascrell
|Democratic
|YEA
|Payne
|Democratic
|YEA
|Pelosi
|Democratic
|YEA
|Peltola
|Democratic
|YEA
|Pence
|Republican
|YEA
|Perez
|Democratic
|YEA
|Perry
|Republican
|NAY
|Peters
|Democratic
|YEA
|Pettersen
|Democratic
|YEA
|Pfluger
|Republican
|YEA
|Phillips
|Democratic
|NAY
|Pingree
|Democratic
|YEA
|Pocan
|Democratic
|NAY
|Porter
|Democratic
|NAY
|Posey
|Republican
|YEA
|Pressley
|Democratic
|NAY
|Quigley
|Democratic
|YEA
|Ramirez
|Democratic
|NAY
|Raskin
|Democratic
|YEA
|Reschenthaler
|Republican
|YEA
|Rodgers (WA)
|Republican
|YEA
|Rogers (AL)
|Republican
|YEA
|Rogers (KY)
|Republican
|YEA
|Rose
|Republican
|YEA
|Rosendale
|Republican
|YEA
|Ross
|Democratic
|YEA
|Rouzer
|Republican
|YEA
|Roy
|Republican
|YEA
|Ruiz
|Democratic
|YEA
|Ruppersberger
|Democratic
|YEA
|Rutherford
|Republican
|YEA
|Ryan
|Democratic
|YEA
|Salazar
|Republican
|YEA
|Salinas
|Democratic
|YEA
|Sánchez
|Democratic
|YEA
|Sarbanes
|Democratic
|YEA
|Scalise
|Republican
|YEA
|Scanlon
|Democratic
|YEA
|Schakowsky
|Democratic
|NAY
|Schiff
|Democratic
|YEA
|Schneider
|Democratic
|YEA
|Scholten
|Democratic
|YEA
|Schrier
|Democratic
|YEA
|Schweikert
|Republican
|NAY
|Scott (VA)
|Democratic
|YEA
|Scott, Austin
|Republican
|YEA
|Scott, David
|Democratic
|YEA
|Self
|Republican
|YEA
|Sessions
|Republican
|YEA
|Sewell
|Democratic
|YEA
|Sherman
|Democratic
|YEA
|Sherrill
|Democratic
|YEA
|Simpson
|Republican
|NOT VOTING
|Slotkin
|Democratic
|YEA
|Smith (MO)
|Republican
|YEA
|Smith (NE)
|Republican
|YEA
|Smith (NJ)
|Republican
|YEA
|Smith (WA)
|Democratic
|YEA
|Smucker
|Republican
|YEA
|Sorensen
|Democratic
|YEA
|Soto
|Democratic
|YEA
|Spanberger
|Democratic
|YEA
|Spartz
|Republican
|YEA
|Stansbury
|Democratic
|YEA
|Stanton
|Democratic
|YEA
|Stauber
|Republican
|YEA
|Steel
|Republican
|YEA
|Stefanik
|Republican
|YEA
|Steil
|Republican
|YEA
|Steube
|Republican
|NAY
|Stevens
|Democratic
|YEA
|Strickland
|Democratic
|YEA
|Strong
|Republican
|YEA
|Suozzi
|Democratic
|YEA
|Swalwell
|Democratic
|NAY
|Sykes
|Democratic
|YEA
|Takano
|Democratic
|YEA
|Tenney
|Republican
|YEA
|Thanedar
|Democratic
|YEA
|Thompson (CA)
|Democratic
|YEA
|Thompson (MS)
|Democratic
|YEA
|Thompson (PA)
|Republican
|YEA
|Tiffany
|Republican
|YEA
|Timmons
|Republican
|YEA
|Titus
|Democratic
|YEA
|Tlaib
|Democratic
|NOT VOTING
|Tokuda
|Democratic
|YEA
|Tonko
|Democratic
|YEA
|Torres (CA)
|Democratic
|NAY
|Torres (NY)
|Democratic
|YEA
|Trahan
|Democratic
|YEA
|Trone
|Democratic
|YEA
|Turner
|Republican
|YEA
|Underwood
|Democratic
|YEA
|Valadao
|Republican
|YEA
|Van Drew
|Republican
|YEA
|Van Duyne
|Republican
|YEA
|Van Orden
|Republican
|YEA
|Vargas
|Democratic
|NAY
|Vasquez
|Democratic
|YEA
|Veasey
|Democratic
|YEA
|Velázquez
|Democratic
|NAY
|Wagner
|Republican
|NOT VOTING
|Walberg
|Republican
|YEA
|Waltz
|Republican
|YEA
|Wasserman Schultz
|Democratic
|YEA
|Waters
|Democratic
|YEA
|Watson Coleman
|Democratic
|YEA
|Weber (TX)
|Republican
|YEA
|Webster (FL)
|Republican
|YEA
|Wenstrup
|Republican
|YEA
|Westerman
|Republican
|YEA
|Wexton
|Democratic
|YEA
|Wild
|Democratic
|YEA
|Williams (GA)
|Democratic
|NAY
|Williams (NY)
|Republican
|YEA
|Williams (TX)
|Republican
|NOT VOTING
|Wilson (FL)
|Democratic
|YEA
|Wilson (SC)
|Republican
|YEA
|Wittman
|Republican
|YEA
|Womack
|Republican
|YEA
|Yakym
|Republican
|YEA
|Zinke
|Republican
|YEA
15 Cities Most Likely Targeted During a Nuclear Attack
Nothing to worry about, but experts say these U.S. cities would be most likely to be attacked if America was the victim of a nuclear attack.
Gallery Credit: Billy Jenkins
LOOK: 20 American foods that raise eyebrows outside of the US
Stacker compiled a list of 20 unusual and uniquely American foods that might raise eyebrows outside the U.S.
Gallery Credit: Charlotte Barnett