45 Girls Have Gone Missing This Year In New York

National Center for Missing & Exploited Children

You may be able to help authorities in New York bring these missing girls home in time for the holidays. Over the course of 2025, 45 girls and teens have gone missing. The National Center for Missing & Exploited Children is looking for any information that can help police locate these young ladies. If you have any information that could help law enforcement locate them, please call the 24-hour tip line at  1-800-843-5678.

1. Dorothy Torres

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jan 7, 2025
Missing From: Pleasantville, NY
Age Now: 18

2. Cantarero Galeano

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jan 13, 2025
Missing From: Hempstead, NY
Age Now: 15

3. Yamileth Castoneda

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: March 3, 2025
Missing From: Port Jefferson, NY
Age Now: 17 Years Old

4. Evelyn Xol Caal

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Mar 18, 2025
Missing From: Fishkill, NY
Age Now: 16

5. Angel Phillips

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Apr 7, 2025
Missing From: Rochester, NY
Age Now: 17

6. Shanora Brooks

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Apr 24, 2025
Missing From: Watervliet, NY
Age Now: 16

7. Jheimy Cabrera Bravo

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Apr 30, 2025
Missing From: Flushing, NY
Age Now: 16

8. Sierra Smith

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Apr 30, 2025
Missing From: Albany, NY
Age Now: 14

9. Laura Morales Gonzales

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: May 14, 2025
Missing From: Queens, NY
Age Now: 17

10. Rosalinda Popa

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: May 20, 2025
Missing From: Albany, NY
Age Now: 17

11. Malikah Cummings

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: May 27, 2025
Missing From: Pleasantville, NY
Age Now: 17

12. Amanda Tucker

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: May 28, 2025
Missing From: Floral Park, NY
Age Now: 17

13. Dezi Whittingham

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: May 31, 2025
Missing From: Bronx, NY
Age Now: 16

14. Nailah Hughes

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jun 14, 2025
Missing From: Yonkers, NY
Age Now: 14

15. Isabella Thomas

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jun 19, 2025
Missing From: New Rochelle, NY
Age Now: 14

16. Kaylin Townsend

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jul 2, 2025
Missing From: Manorville, NY
Age Now: 17

17. Phoenix Ortiz

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jul 3, 2025
Missing From: New York, NY
Age Now: 15

18. Melany Maldonado

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jul 25, 2025
Missing From: North Amityville, NY
Age Now: 18

19. Kara Lorman

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jul 27, 2025
Missing From: Moreau, NY
Age Now: 17

20. Marloni Richards

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Jul 30, 2025
Missing From: Buffalo, NY
Age Now: 17

21. Patrice Washington

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Aug 10, 2025
Missing From: Bay Shore, NY
Age Now: 17

22. Anastasia Flores

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Aug 22, 2025
Missing From: Philidelphia, NY
Age Now: 17

23. Naliyah McCrimon

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Sep 6, 2025
Missing From: Queens, NY
Age Now: 15

24. Deyanira Andino

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Sep 12, 2025
Missing From: Brightwaters, NY
Age Now: 17

25. Ambar Parra Carbo

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Sep 14, 2025
Missing From: Schenectady, NY
Age Now: 14

26. Sophia Casillas

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Sep 15, 2025
Missing From: Rockaway Park, NY
Age Now: 16

27. Temperance Porter

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Sep 16, 2025
Missing From: Tonawanda, NY
Age Now: 16

28. Shardae Guthrie

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Sep 17, 2025
Missing From: Buffalo, NY
Age Now: 16

29. Elizabeth Joseph

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Sep 20, 2025
Missing From: North Valley Stream, NY
Age Now: 16

30. Kayla Wilkins

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Oct 3, 2025
Missing From: Bronx, NY
Age Now: 17

31. Leosbeilys Rodriguez

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Oct 4, 2025
Missing From: New York, NY
Age Now: 16

32. Hidayatou Issiakou

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Oct 6, 2025
Missing From: Brooklyn, NY
Age Now: 20

33. Zoe Stamper

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Oct 8, 2025
Missing From: Brooklyn, NY
Age Now: 15

34. Alya Harding

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Oct 9, 2025
Missing From: Bronx, NY
Age Now: 12

35. Harlow Snogles

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Oct 12, 2025
Missing From: Rome, NY
Age Now: 14

36. Zarai Aponte

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Oct 20, 2025
Missing From: Poughkeepsie, NY
Age Now: 17

37. Joseline Cabrera

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Nov 8, 2025
Missing From: Pleasantvillr, NY
Age Now: 14

38. Andrea Shacay-Gordillo

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Nov 8, 2025
Missing From: Pleasantville, NY
Age Now: 13

39. Samara Bennett

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Nov 9, 2025
Missing From: Yonkers, NY
Age Now: 16

40. Alana Colon

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Nov 14, 2025
Missing From: New York, NY
Age Now: 17

41. Arianna Garcia

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Nov 20, 2025
Missing From: Rochester, NY
Age Now: 15

42. Micaela Medina

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Nov 21, 2025
Missing From: Huntington, NY
Age Now: 15

43. Kalia Hobbs

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Nov 24, 2025
Missing From: Ithaca, NY
Age Now: 13

44. Shannon Finnegan

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Dec 1, 2025
Missing From: Albany, NY
Age Now: 16

45. Jaidyn Alecia

National Center for Missing & Exploited Children
Missing Since: Dec 5, 2025
Missing From: Schenectady, NY
Age Now: 17

