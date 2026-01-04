45 Girls Have Gone Missing This Year In New York
You may be able to help authorities in New York bring these missing girls home in time for the holidays. Over the course of 2025, 45 girls and teens have gone missing. The National Center for Missing & Exploited Children is looking for any information that can help police locate these young ladies. If you have any information that could help law enforcement locate them, please call the 24-hour tip line at 1-800-843-5678.
1. Dorothy Torres
Missing Since: Jan 7, 2025
Missing From: Pleasantville, NY
Age Now: 18
2. Cantarero Galeano
Missing Since: Jan 13, 2025
Missing From: Hempstead, NY
Age Now: 15
3. Yamileth Castoneda
Missing Since: March 3, 2025
Missing From: Port Jefferson, NY
Age Now: 17 Years Old
4. Evelyn Xol Caal
Missing Since: Mar 18, 2025
Missing From: Fishkill, NY
Age Now: 16
5. Angel Phillips
Missing Since: Apr 7, 2025
Missing From: Rochester, NY
Age Now: 17
6. Shanora Brooks
Missing Since: Apr 24, 2025
Missing From: Watervliet, NY
Age Now: 16
7. Jheimy Cabrera Bravo
Missing Since: Apr 30, 2025
Missing From: Flushing, NY
Age Now: 16
8. Sierra Smith
Missing Since: Apr 30, 2025
Missing From: Albany, NY
Age Now: 14
9. Laura Morales Gonzales
Missing Since: May 14, 2025
Missing From: Queens, NY
Age Now: 17
10. Rosalinda Popa
Missing Since: May 20, 2025
Missing From: Albany, NY
Age Now: 17
11. Malikah Cummings
Missing Since: May 27, 2025
Missing From: Pleasantville, NY
Age Now: 17
12. Amanda Tucker
Missing Since: May 28, 2025
Missing From: Floral Park, NY
Age Now: 17
13. Dezi Whittingham
Missing Since: May 31, 2025
Missing From: Bronx, NY
Age Now: 16
14. Nailah Hughes
Missing Since: Jun 14, 2025
Missing From: Yonkers, NY
Age Now: 14
15. Isabella Thomas
Missing Since: Jun 19, 2025
Missing From: New Rochelle, NY
Age Now: 14
16. Kaylin Townsend
Missing Since: Jul 2, 2025
Missing From: Manorville, NY
Age Now: 17
17. Phoenix Ortiz
Missing Since: Jul 3, 2025
Missing From: New York, NY
Age Now: 15
18. Melany Maldonado
Missing Since: Jul 25, 2025
Missing From: North Amityville, NY
Age Now: 18
19. Kara Lorman
Missing Since: Jul 27, 2025
Missing From: Moreau, NY
Age Now: 17
20. Marloni Richards
Missing Since: Jul 30, 2025
Missing From: Buffalo, NY
Age Now: 17
21. Patrice Washington
Missing Since: Aug 10, 2025
Missing From: Bay Shore, NY
Age Now: 17
22. Anastasia Flores
Missing Since: Aug 22, 2025
Missing From: Philidelphia, NY
Age Now: 17
23. Naliyah McCrimon
Missing Since: Sep 6, 2025
Missing From: Queens, NY
Age Now: 15
24. Deyanira Andino
Missing Since: Sep 12, 2025
Missing From: Brightwaters, NY
Age Now: 17
25. Ambar Parra Carbo
Missing Since: Sep 14, 2025
Missing From: Schenectady, NY
Age Now: 14
26. Sophia Casillas
Missing Since: Sep 15, 2025
Missing From: Rockaway Park, NY
Age Now: 16
27. Temperance Porter
Missing Since: Sep 16, 2025
Missing From: Tonawanda, NY
Age Now: 16
28. Shardae Guthrie
Missing Since: Sep 17, 2025
Missing From: Buffalo, NY
Age Now: 16
29. Elizabeth Joseph
Missing Since: Sep 20, 2025
Missing From: North Valley Stream, NY
Age Now: 16
30. Kayla Wilkins
Missing Since: Oct 3, 2025
Missing From: Bronx, NY
Age Now: 17
31. Leosbeilys Rodriguez
Missing Since: Oct 4, 2025
Missing From: New York, NY
Age Now: 16
32. Hidayatou Issiakou
Missing Since: Oct 6, 2025
Missing From: Brooklyn, NY
Age Now: 20
33. Zoe Stamper
Missing Since: Oct 8, 2025
Missing From: Brooklyn, NY
Age Now: 15
34. Alya Harding
Missing Since: Oct 9, 2025
Missing From: Bronx, NY
Age Now: 12
35. Harlow Snogles
Missing Since: Oct 12, 2025
Missing From: Rome, NY
Age Now: 14
36. Zarai Aponte
Missing Since: Oct 20, 2025
Missing From: Poughkeepsie, NY
Age Now: 17
37. Joseline Cabrera
Missing Since: Nov 8, 2025
Missing From: Pleasantvillr, NY
Age Now: 14
38. Andrea Shacay-Gordillo
Missing Since: Nov 8, 2025
Missing From: Pleasantville, NY
Age Now: 13
39. Samara Bennett
Missing Since: Nov 9, 2025
Missing From: Yonkers, NY
Age Now: 16
40. Alana Colon
Missing Since: Nov 14, 2025
Missing From: New York, NY
Age Now: 17
41. Arianna Garcia
Missing Since: Nov 20, 2025
Missing From: Rochester, NY
Age Now: 15
42. Micaela Medina
Missing Since: Nov 21, 2025
Missing From: Huntington, NY
Age Now: 15
43. Kalia Hobbs
Missing Since: Nov 24, 2025
Missing From: Ithaca, NY
Age Now: 13
44. Shannon Finnegan
Missing Since: Dec 1, 2025
Missing From: Albany, NY
Age Now: 16
45. Jaidyn Alecia
Missing Since: Dec 5, 2025
Missing From: Schenectady, NY
Age Now: 17