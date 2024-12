New York Drivers- More Than 541,000 Winter Tires Have Been Recalled

New York drivers heads up- More than 541,000 winter tires have been recalled. Does this affect you?

According to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Prinx Chengshan Tire North America Inc. has recalled various sizes of Fortune Tormenta and Prinx Hicounty tires. The agency said the tires are labeled as snow tires, but "do not have sufficient traction to perform in all snow weather conditions."

"As such, these tires fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard number 139, 'New Pneumatic Radial Tires for Light Vehicles,'" the agency wrote.

The company recalled 541,632 tires in total and said it is working on a fix for the issue. Owner notification letters should be mailed out by February 1st 2025. Which by the way, is right in the middle of winter. So if you have any questions, you can contact the company at 310-205-8355, extension 109.

Here's A List Of Tires Being Recalled:

This list isn't fancy looking, but it is the official list:

Makes/Models/Model Years:

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/31X10.50R15LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/33X12.50R15LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/33X12.50R18LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/33X12.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/33X12.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/35X12.50R17LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/35X12.50R18LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/35X12.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/35X12.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/35X13.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/37X12.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/37X12.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/37X13.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/37X13.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT235/75R15

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT235/85R16

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT245/75R16

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT265/70R17

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT265/75R16

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT275/65R18

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT285/70R17

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT285/75R16

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT305/55R20

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT305/70R16

FORTUNE/TORMENTA M/T FSR310/LT325/50R22

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/33X12.50R18LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/33X12.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/33X12.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/35X12.50R17LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/35X12.50R18LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/35X12.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/35X12.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/35X12.50R24LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X12.50R17LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X12.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X12.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X13.50R17LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X13.50R18LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X13.50R20LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X13.50R22LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/37X13.50R24LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/40X15.50R24LT

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT265/50R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT265/60R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT265/65R17

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT265/65R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT265/70R17

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT265/70R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT275/55R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT275/60R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT275/65R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT275/65R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT275/70R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/50R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/50R22

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/55R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/60R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/60R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/65R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/70R17

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT285/75R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT295/55R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT295/60R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT295/65R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT295/70R17

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT295/70R18

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT305/55R20

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT325/50R22

FORTUNE/TORMENTA R/T FSR309/LT325/60R20

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/31X10.50R15LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/33X12.50R15LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/33X12.50R18LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/33X12.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/33X12.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/35X12.50R17LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/35X12.50R18LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/35X12.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/35X12.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/37X12.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/37X12.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/37X13.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/37X13.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT235/75R15

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT235/85R16

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT245/75R16

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT265/70R17

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT265/75R16

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT275/65R18

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT285/70R17

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT285/75R16

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT305/55R20

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT305/70R16

PRINX/HiCOUNTRY M/T HM1/LT325/50R22

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/33X12.50R18LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/33X12.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/33X12.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/35X12.50R17LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/35X12.50R18LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/35X12.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/35X12.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/35X12.50R24LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/35X13.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X12.50R17LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X12.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X12.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X13.50R17LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X13.50R18LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X13.50R20LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X13.50R22LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/37X13.50R24LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/40X15.50R24LT

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT265/50R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT265/60R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT265/65R17

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT265/65R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT265/70R17

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT265/70R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT275/55R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT275/60R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT275/65R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT275/65R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT275/70R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT285/50R22

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT285/55R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT285/60R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT285/60R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT285/65R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT285/70R17

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT285/75R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT295/55R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT295/60R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT295/65R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT295/70R17

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT295/70R18

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT305/55R20

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT325/50R22

PRINX/HiCOUNTRY R/T HR1/LT325/60R20"

You can read more online here.

