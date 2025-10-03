Christmas Gifts Will Cost More To Mail This Holiday Season

It's going to cost you more to mail those Christmas packages this year.

The U.S. Postal Service is bumping up rates for the holiday rush. The goal? To cover extra handling costs and keep your packages moving smoothly when shipping volumes spike.

This seasonal pricing change affects Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage, and Parcel Select—for both retail and commercial domestic shipments.

Basically, USPS is making sure its prices stay competitive while keeping deliveries reliable, even when the post office is at its busiest of the year.

Retail Rate Hikes

Priority Mail and USPS Ground Advantage: Zone 1-4
$0.40 cents increase for Zones 1-4, 0-3 lbs.
$0.60 cents increase for Zones 1-4, 4-10 lbs.
$0.95 cents increase for Zones 1-4, 11-25 lbs.
$3.00 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs, and Oversized.

Priority Mail Zone 5-9
$0.90 cents increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
$1.45 cents increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
$3.25 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
$7.00 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.

Priority Mail Flat Rate
$1.45 for Large Flat Rate Boxes.
$0.90 for all other Flat Rate Products.

USPS Ground Advantage Zone 5-9
$0.50 cents increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
$1.00 cents increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
$2.00 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
$5.75 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs and Oversized.

Priority Mail Express
$1.10 increase for Zones 1-4, 0-3 lbs.
$2.00 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
$2.00 increase for Zones 1-4, 4-10 lbs.
$4.85 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
$3.90 increase for Zones 1-4, 11-25 lbs.
$9.00 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
$9.75 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs.
$16.00 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.

Priority Mail Express Flat Rate
$2.00 increase for Flat Rate Envelopes.

Commercial:

Priority Mail and USPS Ground Advantage: Zone 1-4, and Parcel Select
$0.30 cents increase for Zones 1-4, 0-3 lbs and Cubic Tiers 1-3.
$0.45 cents increase for Zones 1-4, 4-10 lbs and Cubic Tiers 4-5 (PM), 4-9 (GA).
$0.75 cents increase for Zones 1-4, 11-25 lbs and Cubic Tier 10 (GA).
$2.25 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs and Oversized.

Priority Mail Zone 5-9
$0.70 cents increase for Zones 5-9, 0-3 lbs and Cubic Tiers 1-3.
$1.25 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs and Cubic Tiers 4-5.
$2.75 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
$6.50 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.

Priority Mail Flat Rate
$1.25 for Large Flat Rate Boxes.
$0.70 for all other Flat Rate Products.

USPS Ground Advantage Zone 5-9
$0.35 cents increase for Zones 5-9, 0-3 lbs and Cubic Tiers 1-3.
$0.75 cents increase for Zones 5-9, 4-10 lbs and Cubic Tiers 4-9.
$1.25 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs and Cubic Tier 10.
$5.50 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs and Oversized.

Priority Mail Express:
$1.00 increase for Zones 1-4, 0-3 lbs.
$1.75 increase for Zones 5-9, 0-3 lbs.
$1.50 increase for Zones 1-4, 4-10 lbs.
$3.95 increase for Zones 5-9, 4-10 lbs.
$3.50 increase for Zones 1-4, 11-25 lbs.
$7.50 increase for Zones 5-9, 11-25 lbs.
$8.95 increase for Zones 1-4, 26-70 lbs.
$13.00 increase for Zones 5-9, 26-70 lbs.

Priority Mail Express Flat Rate
$1.75 for Flat Rate Envelopes.

These temporary rates kick in on October 5 and will stick around through January 18, 2026.

